Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


20 Şubat 2024 12:23
Sağlık Bakanlığı Yeniden Rapor İster mi?

Sağlık Bakanlığı atamalarda yeniden rapor istiyor mu? Daha önce atanan arkadaşlar bilgilendirebilir mi?


AnThea
Aday Memur
20 Şubat 2024 13:20

Muhtemelen aile hekiminden alınan çalışmasına engel fiziksel ve zihinsel bir durumu yoktur tek hekim raporunu ister

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