Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 12:36
Eş durumu nedeniyle Gih'e geçme

Merhabalar arkadaşlar eşi üniversite hastanesinde kadrolu çalışıp Gih sınıfına geçen var mı ? Var ise süreç hakkında bilgi verebilir mi teşekkürler

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm Fetö idari soruşturmaİcralık polisler tek başlıkPolis alımında torpil dönüyor mu?2. şark muafiyetiTaltif herkese verilecekmişEvimin bulunduğu ile atama2. şarka nereye gidilir

Sözlük

Bid'at 3 Çayın yanında yemekten hoşlandıklarınız? 1 Entelektüel 1 Bugün olanlar 4 neden ben 1 Descartes 4 erzincan iliç altın madeni faciası 3 Kızıl goncalar 1 Apple Vision Pro 1 the crown 2

Son Haberler

Marmara Denizi'nde batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldıYüzlerce ruhsatsız kurs kapatıldı, 80 milyon lira ceza kesildiErdoğan: Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyizÖzgür Özel: Belki iki Soma faciasını bir anda yaşayabilirdikKahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?