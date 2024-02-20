Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Şubat 2024 12:45
aile ve sosyal politikalar bakanlığında hemşirelik
aile ve sosyal politikalar bakanlığı hemşire alacakmış. sizce sağlık bakanlığı mı iyidir yoksa o mu çalışma koşulları maaşları vs bilginiz varsa yardımcı olabilir misiniz

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