Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Şubat 2024 12:46
aile ve sosyal politikalar bakanlığında hemşirelik
aile ve sosyal politikalar bakanlığı hemşire alacakmış sizce sağlık bakanlığı mı iyidir yoksa o mu çalışma koşulları maaşları vs bilginiz varsa yardımcı olabilir misiniz

AnThea
Aday Memur
20 Şubat 2024 13:10

Pansuman, kan alma, tansiyon şeker ölçümü, yaşlı-engelli-çocuğun ilaç takibi sağlık takibi yapılır. Acil durumlarda 112 ile hastaneye sevki sağlanır çünkü kuruluşlarda hekim çalışmıyor. Hastaneye gidecek bireye refakatçi olunur. Yatılı kuruluşlarda sağlık nöbeti tutulur, idareye bağlı ancak çoğu kuruluşta sağlıkçılar 24 usulü çalışır. Ayrıca yatılı kuruluşlarda nöbetçi amir olarak nöbet tutulur. Hemşirelik işi az evrak işi çok. Meslek aşığı hemşireler için mesleki hazzı düşük bir çalışma ortamı, hemşirelik için de ölmüyorum zaten diyenler için ideal.


AnThea
Aday Memur
20 Şubat 2024 13:14

Hastanede kalacak olan bireye bakım personeli refakat eder, benim refakatten kastım günlük hastane işleri için hastaneye gidildiğinde o gün sağlık servisi görevlisi kimse o eşlik ediyor hastaneye giden bireye


AnThea
Aday Memur
20 Şubat 2024 13:31

Ek ödeme yok (döner, performans, teşvik...) çıplak maaş, nöbetçi amir olarak nöbet tutunca nöbet ücreti var ancak sözleşmelilere nöbet ücreti verilmiyor izin kullandırılıyor. Sağlık bakanlığına göre iş yükü az haliyle maaşı da az. Düz hemşire maaşı.


mek2049
Aday Memur
20 Şubat 2024 14:17
tayin nasıl oluyor peki zir mu
AnThea, 2 saat önce

Pansuman, kan alma, tansiyon şeker ölçümü, yaşlı-engelli-çocuğun ilaç takibi sağlık takibi yapılır. Acil durumlarda 112 ile hastaneye sevki sağlanır çünkü kuruluşlarda hekim çalışmıyor. Hastaneye gidecek bireye refakatçi olunur. Yatılı kuruluşlarda sağlık nöbeti tutulur, idareye bağlı ancak çoğu kuruluşta sağlıkçılar 24 usulü çalışır. Ayrıca yatılı kuruluşlarda nöbetçi amir olarak nöbet tutulur. Hemşirelik işi az evrak işi çok. Meslek aşığı hemşireler için mesleki hazzı düşük bir çalışma ortamı, hemşirelik için de ölmüyorum zaten diyenler için ideal.


mek2049
Aday Memur
20 Şubat 2024 14:44
bir de revirde mi çalışılıyor
AnThea, 2 saat önce

Pansuman, kan alma, tansiyon şeker ölçümü, yaşlı-engelli-çocuğun ilaç takibi sağlık takibi yapılır. Acil durumlarda 112 ile hastaneye sevki sağlanır çünkü kuruluşlarda hekim çalışmıyor. Hastaneye gidecek bireye refakatçi olunur. Yatılı kuruluşlarda sağlık nöbeti tutulur, idareye bağlı ancak çoğu kuruluşta sağlıkçılar 24 usulü çalışır. Ayrıca yatılı kuruluşlarda nöbetçi amir olarak nöbet tutulur. Hemşirelik işi az evrak işi çok. Meslek aşığı hemşireler için mesleki hazzı düşük bir çalışma ortamı, hemşirelik için de ölmüyorum zaten diyenler için ideal.


AnThea
Aday Memur
20 Şubat 2024 14:45

Kuruluşu ve personeli az olan bir bakanlık olduğu için sağlık bakanlığına göre tayin işi daha zor

mek2049, 52 dk. önce
tayin nasıl oluyor peki zir mu

mek2049
Aday Memur
20 Şubat 2024 14:45
nöbetleri nasıl oluyor peki 24 nöbetinden sonra kaç gün izinli olunuyor
AnThea, 2 saat önce

Ek ödeme yok (döner, performans, teşvik...) çıplak maaş, nöbetçi amir olarak nöbet tutunca nöbet ücreti var ancak sözleşmelilere nöbet ücreti verilmiyor izin kullandırılıyor. Sağlık bakanlığına göre iş yükü az haliyle maaşı da az. Düz hemşire maaşı.


AnThea
Aday Memur
20 Şubat 2024 14:54

Kuruluşların sağlık servisi var araç gereç ilaçlar dosyalar orada olur sağlıkçılar orada olur genelde ama çalışma alanı kuruluşun tamamı yaşlı odasında da tansiyon şeker ölçmek için sağlık durumunu kontrol etmek için işiniz olur, hastaneye eczaneye gitmeniz gerekebilir. Nadiren ama il dışına nakil olursa, il dışı hastane işi olursa, geziler olursa sağlıkçı eşlik eder.

mek2049, 25 dk. önce
bir de revirde mi çalışılıyor

AnThea
Aday Memur
20 Şubat 2024 14:55

Genelde 24/72 çalışılıyor ama çalışma saatleri idarenin inisiyatifinde

mek2049, 24 dk. önce
nöbetleri nasıl oluyor peki 24 nöbetinden sonra kaç gün izinli olunuyor

AnThea
Aday Memur
20 Şubat 2024 14:59

Kuruluşun ihtiyacına göre sağlıkçıların mesaisi bazı kuruluşlarda gece sağlık nöbeti olmaz 8-5 çalışılır, bazı kuruluşlarda sağlık nöbeti olur 24/72 çalışılır


mek2049
Aday Memur
20 Şubat 2024 15:01
siz orda mı çalışıyorsunuz peki
AnThea, 10 dk. önce

Kuruluşun ihtiyacına göre sağlıkçıların mesaisi bazı kuruluşlarda gece sağlık nöbeti olmaz 8-5 çalışılır, bazı kuruluşlarda sağlık nöbeti olur 24/72 çalışılır


AnThea
Aday Memur
20 Şubat 2024 15:07

Evet ben aile bakanlığına bağlı bir kuruluşta çalışıyorum şu an

mek2049, 8 dk. önce
siz orda mı çalışıyorsunuz peki
Toplam 12 mesaj

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