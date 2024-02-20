KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Şubat 2024 12:59
Atandım ama gitmek istemiyorum ne yapmalıyım?

2024/4 merkezi atamasında yerleştirilmişim ama gitmek istemiyorum ne olur ? Feragat dilekçesi mi vermeliyim?


SonsuzRuh
Memur
20 Şubat 2024 13:22

Puan kaçtı acaba?


ahmet44mlty
Şef
20 Şubat 2024 13:29

gitmeyeceksın neden tercih verdin?hiç kul hakkını önemsemez misin?bu keyfine göre oyun mu sanıyorsun bunu


darkkinght
Memur
20 Şubat 2024 13:44

kadro yakanlarda bugün


Buse37
20 Şubat 2024 13:46

işe girdim zaten burası da gayet iyi istifa etmek istemiyorum o nedenle gitmek istemiyorum bilen var mı? feragat dilekçesi verebilir miyim? Yoksa hiç müracaat etmemem mi lazım ?

ahmet44mlty, 2 saat önce

gitmeyeceksın neden tercih verdin?hiç kul hakkını önemsemez misin?bu keyfine göre oyun mu sanıyorsun bunu


ahmet44mlty
Şef
20 Şubat 2024 13:49

ya madem şu ankı işi sevdiniz o halde neden tercih verıyorsunuz?inşallah meseleniz cözülür.keşke başkalarını da düşünseydiniz..


Buse37
20 Şubat 2024 13:50

tercihten sonra girdim zaten feragat dilekçesi verebilir miyim? Yoksa hiç müracaat etmemem mi lazım ?

ahmet44mlty, 1 saat önce

ya madem şu ankı işi sevdiniz o halde neden tercih verıyorsunuz?inşallah meseleniz cözülür.keşke başkalarını da düşünseydiniz..


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
20 Şubat 2024 14:22

aferim

Toplam 7 mesaj

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