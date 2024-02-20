Kurumlar Arası Muvaffakatname ile Geçiş

Arkadaşlar merhabalar öncelikle, 657 ye tabi Sağlık Memuruyum asaletin tasdik oldu, ayrıca inşaat mühendisiyim kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum mühendis olarak bu şekilde geçen oldu mu süreç nasıl işliyor?

Arkadaşlar merhabalar öncelikle, 657 ye tabi Sağlık Memuruyum asaletin tasdik oldu, ayrıca inşaat mühendisiyim kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum mühendis olarak bu şekilde geçen oldu mu süreç nasıl işliyor?