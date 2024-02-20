Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Şubat 2024 13:04
Kurumlar Arası Muvaffakatname ile Geçiş
Arkadaşlar merhabalar öncelikle, 657 ye tabi Sağlık Memuruyum asaletin tasdik oldu, ayrıca inşaat mühendisiyim kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum mühendis olarak bu şekilde geçen oldu mu süreç nasıl işliyor?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
20 Şubat 2024 13:18

Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara muvafakat ile geçiş yapılamaz. Mühendis kadrosu bu kadrolardan biridir.

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