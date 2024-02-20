KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Şubat 2024 13:11
Sanat tarihi öğretmeni

Arkadaşlar sanat tarihi öğretmeni P10 puan türü olan sınava giren ve formasyonu olan arkadaşları bana özelden yazarsa grubumuza davet ediyim.

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