KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Şubat 2024 13:49
büro personeli
merhaba arkadasalr baska kurumda memurum bu yıl kpss ye girecegim memurluktan istifa edeceğim atanabilirsem ama buro personeli ne iş yapar maasları nedir bilgi verebilir misiniz ?

ayvaztuzcu
Aday Memur
20 Şubat 2024 14:51

Kardeş ben belediye de memurdum istifa ederek bakanlığa sözleşmeli büro personeli olarak atandım. İş olarak ne iş verilerse onu yaparsın,benle birlikte atanan 40 büro personeli personel, muhasebe, satınalma,destek hizmetleri gibi çeşitli birimlerde işlere basladi

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Tarım ve orman bakanlığı sonuçlarıMuski İİBF memur alımıAile sosyal politikalar alımı hkson merkezi alımda iibf kaç puana düşer4001 Tarım Orman Bakanlığı Puan AnalizimAtandım ama gitmek istemiyorum ne yapmalıyım?Kocaeli gsb yedek büro personeliEn rahat Bakanlık(taşra) hangisi? (Büro)

Sözlük

galya horozu 2 iteru 1 Bugün olanlar 4 Muhtar Adayları 3 Çayın yanında yemekten hoşlandıklarınız? 1 timur 1 Günün nasıldı? 1 neden ben 1 nilüfer 2 Karada yaşamasaydınız hava da mı Suda mı yaşamak isterdiniz? 3

Son Haberler

Marmara Denizi'nde batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldıYüzlerce ruhsatsız kurs kapatıldı, 80 milyon lira ceza kesildiErdoğan: Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyizÖzgür Özel: Belki iki Soma faciasını bir anda yaşayabilirdikKahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?