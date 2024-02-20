Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2024 13:53
geçici görevlendirme hakkında

arkadaşlar geçici görevlendirme için dikelçe yazdım ama 2 aya yakın oldu cevap gelmedi böyle bir şey yaşayan var mı ve ne zamana kadar ceva gelmesi lazım?

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