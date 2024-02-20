Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2024 13:56
Görevlendirme

Eşim askeri personel. Doğuya eş durumundan görevlendirme istesem ret gelme ihtimali nedir ya da ne kadar sürede görevlendirmem yapılır bilgisi olan cevaplarsa çok sevinirim. Gsb büro personeli

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