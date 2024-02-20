Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


20 Şubat 2024 13:59
Servis sorunu
merhaba arkadaşlar Eskişehir tigeme puantör olarak atandım işe başlamak için tebligat bekliyorum tebligat geldiği taktirde gidip ev tutacağım servis güzergahı üzerinde olması açısından kurumu aradım serviste yer yok denildi bu durumda servisten faydalanamıyor muyum ?

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