Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 14:01
Mart ayında ekstra zam

Yan ödeme kararnamesi ile birlikte Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak 7000 TL (YediBin TürkLirası) ödenecek. Maliye bakanlığı onaylamış, şu an Cumhurbaşkanlığında onayda, Mart da ekstra zam ocaktan itibaren sayılacak.


Cancan001
20 Şubat 2024 14:03

Yok artık


KralEbuCehil
Aday Memur
20 Şubat 2024 14:12

güzel balon


lucifer0691
Aday Memur
20 Şubat 2024 14:20
Yan ödeme kat sayısıyla çarpıyor musun bunu ? 7bin tl değil de 7bin puan olmasın o ? 0.24 ile çarp

Nasuhbey
Şef
20 Şubat 2024 14:20

Var öyle bir şey evet duyduk bakalm


selo_01
Aday Memur
20 Şubat 2024 14:26
Son zamanlardaki en sağlam balon bu galiba..

fani_madida
Daire Başkanı
20 Şubat 2024 14:31

Ben de duydum bunu. Doğruluk payı olabilir.


Hidayet2534
Aday Memur
20 Şubat 2024 14:39
EGM mensupları için mi
fani_madida, 39 dk. önce

Ben de duydum bunu. Doğruluk payı olabilir.

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