Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2024 14:08
kadroludan sözleşmeliye geçiş hk.
herkese merhaba 4 ay önce merkezi atamadan kadrolu olarak gib e şoför olarak atandım, sonrasında istifa ettim, şimdi tarım bakanlığı sözleşmeli şoför alımını kazandım, kurum çalışma belgesi istiyor, şuan tarım bakanlığında işe başlamamda herhangi bir sıkıntı var mıdır, bekleme süresi vs, çok araştırdım yoktu, ama bu çalışma belgesi kafamı karıştırdı

gollumbenim
Aday Memur
20 Şubat 2024 15:01

Çalışma belgesi o işi yaptığını göstermek için alınan bir belge. E devletten hizmet dökümünü alıp ilgili kuruma müracaat edebilirsin yok bu yetmez derse istifa ettiğin yere dilekçe ver orada çalışıp istifa ettiğine dair belge versinler

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