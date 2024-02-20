kadroludan sözleşmeliye geçiş hk.

herkese merhaba 4 ay önce merkezi atamadan kadrolu olarak gib e şoför olarak atandım, sonrasında istifa ettim, şimdi tarım bakanlığı sözleşmeli şoför alımını kazandım, kurum çalışma belgesi istiyor, şuan tarım bakanlığında işe başlamamda herhangi bir sıkıntı var mıdır, bekleme süresi vs, çok araştırdım yoktu, ama bu çalışma belgesi kafamı karıştırdı

herkese merhaba 4 ay önce merkezi atamadan kadrolu olarak gib e şoför olarak atandım, sonrasında istifa ettim, şimdi tarım bakanlığı sözleşmeli şoför alımını kazandım, kurum çalışma belgesi istiyor, şuan tarım bakanlığında işe başlamamda herhangi bir sıkıntı var mıdır, bekleme süresi vs, çok araştırdım yoktu, ama bu çalışma belgesi kafamı karıştırdı