KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Şubat 2024 14:47
Aile ve sosyal bakanlığı 8000 personel alımı hakkında

Arkadaşlar merhaba aile ve sosyal bakanlığı için ilan yayınlanmış bu ilanda seçerken herhangi bir şehir görünmüyor sadece meslek ve taşra ya da merkez teşkilatından hangisini seçebileceğimiz görünüyor süreç nasıl oluyor şehirler ne zaman ve neye göre belli oluyor daha önce bu süreci yaşayan var mı ?


AnThea
Aday Memur
20 Şubat 2024 15:06

Başvurular başlayınca görürsünüz illeri, il tercihi mi olacak nokta atışı kuruluş tercihi mi olacak hepsi belli olur başvuruda

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