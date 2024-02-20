Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Şubat 2024 14:48
Sözleşmeli Kıdem Ay/ Yıl

2008 Ocak'ta sözleşmeli başladım. 2011 temmuzda kadroya geçtim. 6 ay askerlik var. E bordroda kıdem ay yıl 9/12 görünüyor. Nedeni ne olabilir arkadaşlar

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