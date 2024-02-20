Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


20 Şubat 2024 14:58
kpss

AYNI KPSS PUANI İKİ DEFA KULLANILIRMI....BİLGİSİ OLAN VAR MI ....


gollumbenim
Aday Memur
20 Şubat 2024 14:59

Evet kullanılıyor. Sözleşmeli olarak olarak kurumumda işe başlayıp 1-2 ay sonra hava meydanlarına giden arkadaşlarım oldu.

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