Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Şubat 2024 14:58
Hem sağlık bakanlığı atamasına hem de aile ve sosyal politikalar bakanlığı atamasına başvurubiliyor
yarın sağlık bakanlığı atama kılavuzu gelecek. Hem ona hem de aile ve sosyal hizmetler bakanlığı hemşirelik atamasina başvurabiliyor muyum

darkkinght
Memur
20 Şubat 2024 15:06

başvur yiğido yak tüm kadroları :D

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