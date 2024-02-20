Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Şubat 2024 15:05
Güncel Teşvik ödeme
Merhabalar; Öncelikle herkese hayırlı forumlar :) İl / Hastane/ Branş/ Bölüm / ödeme miktarı bu şekilde tüm hastaneleri bu başlıkta birleştirirsek atama yapan/yapacak olan tüm meslektaşlarımıza bütçe ve tetcihleri konusunda hesaplama imkanı sunmuş oluruz. umarım suistimal etmeden konuyu sulandırmadan devam ettiririz. şimdiden kazancınız bol ve bereketli olsun.

cetek
Şef
20 Şubat 2024 15:45

Böyle birşeyi doktorlar bile yapamadı kaldı ki burda yapılsın. Aynı birimde çalışan iki kişi arasında bile fark var.


Aozbag
Aday Memur
20 Şubat 2024 16:59
lisans/ yüksek lisans/ doktora/ sertifika/ birim farkı var detaylandırmak isteyen detaylandırabilir.
cetek, 2 saat önce

Böyle birşeyi doktorlar bile yapamadı kaldı ki burda yapılsın. Aynı birimde çalışan iki kişi arasında bile fark var.

Toplam 2 mesaj

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