Güncel Teşvik ödeme

Merhabalar; Öncelikle herkese hayırlı forumlar :) İl / Hastane/ Branş/ Bölüm / ödeme miktarı bu şekilde tüm hastaneleri bu başlıkta birleştirirsek atama yapan/yapacak olan tüm meslektaşlarımıza bütçe ve tetcihleri konusunda hesaplama imkanı sunmuş oluruz. umarım suistimal etmeden konuyu sulandırmadan devam ettiririz. şimdiden kazancınız bol ve bereketli olsun.

Merhabalar; Öncelikle herkese hayırlı forumlar :) İl / Hastane/ Branş/ Bölüm / ödeme miktarı bu şekilde tüm hastaneleri bu başlıkta birleştirirsek atama yapan/yapacak olan tüm meslektaşlarımıza bütçe ve tetcihleri konusunda hesaplama imkanı sunmuş oluruz. umarım suistimal etmeden konuyu sulandırmadan devam ettiririz. şimdiden kazancınız bol ve bereketli olsun.