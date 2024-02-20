Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2024 15:23
4B li birisi 4B ye geçebilir mi

Öncelikle merhabalar kamu üniversitesinde sözleşmeli destek personeli olarak çalışıyorum Lise kpssye girerek olarak basladım lisans 4 yıllık maliye bitirdim şimdi Farklı kamu kurumuna lisans KPSS olarak sözleşmeli büro personeli olarak geçiş yapabilir miyim sözleşmeli den sözleşmeliye geçerken 1 yıl yasağına takılmadan nasıl geçiş yaparım arkadaşım destek personelliğinden gardiyanlığa geçerken sorun yaşadı ve işten istifasını verdi fakat gardiyanlığa geçemedi kanunda değişiklik olmus meslek şartı istiyorlar o yüzden geçemedim dedi bende bu durumda madur olmayım diye size sorayım dedim yardımcı olursanız çok sevinirim


Dgncnns
Aday Memur
20 Şubat 2024 15:29
bildiğim kadarıyla diplomayla kazanılan hakka geçmek istersen 1 yıl şartına takılmiyorsun ama yinede bunu atama birimine sormanda fayda var

Alpertugakkus
Aday Memur
20 Şubat 2024 15:31

Evet diplomayla kazanılan hak suan ki kurumuma mı sorayım yoksa atanmak istediğim kurumun atama birimine mi?

Dgncnns, 2 saat önce
bildiğim kadarıyla diplomayla kazanılan hakka geçmek istersen 1 yıl şartına takılmiyorsun ama yinede bunu atama birimine sormanda fayda var

darkkinght
Memur
20 Şubat 2024 16:07

unvan değişikliği ile olur 4.cetvele bakın mevzuattan


ebubekirasb
Aday Memur
20 Şubat 2024 16:10
4. ceyvelde belirtildiği üzere farklı unvandayız hocam. sınav vb. bir şeye gerek yok değil mi? önlisans mezunu 4/b 4/b geçiş için

Dgncnns
Aday Memur
20 Şubat 2024 16:27
kendi kurumunuzun atama birimine sorabilirsiniz
Alpertugakkus, 2 saat önce

Evet diplomayla kazanılan hak suan ki kurumuma mı sorayım yoksa atanmak istediğim kurumun atama birimine mi?

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