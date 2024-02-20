KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Şubat 2024 15:26
Sağlık Bakanlığı ve Aile Bakanlığı

Arkadaşlar selamlar.

Birçoğumuz binbir emek verip yüksek puanlar almaya çalışıyoruz.

Lütfen her iki bakanlığıda tercih vermeyelim. Atama ihtimali olan 81 üstü puanlı arkadaşlar gidip iki bakanlığıda tercih vermesin.

Evet aile bakanlığında 4 katı yedek var ama sonuç olarak yedeğe giremeyecek olanların bile hakkına gireriz.

Ben paramediğim ve tek bakanlığa tercih vereceğim.

Eğer mebde yüksek puanlı sağlıkçılar olmasaydı kadro yanmasayacaktı ve ben büro personelliği daha çok istiyordum.

Lütfen sadece ben duyarlı olursam ne olur demeyin okuyan herkes duyarlı olursa boşuna yer işgal etmemiş oluruz.

Saygılarımı sunarım ve hakkınızda hayırlısını dilerim.


darkkinght
Memur
20 Şubat 2024 15:55

+1 olması gereken budur ağzınıza sağlık düşünceli olalım lütfen tüm arkadaşlar

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