KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Şubat 2024 15:41
Sözleşmeliden sözleşmeliye

Arkadaşlar sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş yokken niye tercih yapıp kadro yakıyorsunuz vebaldir bu bizim personele ihtiyacımız varken siz gelemediğiniz gibi gelebilecek kişinin de hakkına giriyorsunuz hem devlet kurumuna hem de gelecek kişiye engel oluyorsunuz kanun açık ve net okuyun biraz


ebubekirasb
Aday Memur
20 Şubat 2024 15:51
büro personeli gibi bir görevden kendi bölümü sağlık teknikerliğine geçiş yapılabiliyor. Her şey nasip, orada rahat edecek belki.

memur rich44
Memur
20 Şubat 2024 15:52

okuduğumu anlıyormusun bürodan büroya tekniker sağlıkçı değil


memur rich44
Memur
20 Şubat 2024 15:53

dediğin gibi olsa zaten kadro yanmıyor geçişte bir sıkıntı yok

ebubekirasb, 2 saat önce
büro personeli gibi bir görevden kendi bölümü sağlık teknikerliğine geçiş yapılabiliyor. Her şey nasip, orada rahat edecek belki.

ebubekirasb
Aday Memur
20 Şubat 2024 15:55
söylediğin gibi bürodan büroyaysa kadroyu yakıyor evet. ama işte kime ne diyeceksinki, ailesini dahi düşünmeyenler başkasını düşünür mü
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