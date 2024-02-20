Sözleşmeliden sözleşmeliye

büro personeli gibi bir görevden kendi bölümü sağlık teknikerliğine geçiş yapılabiliyor. Her şey nasip, orada rahat edecek belki.

büro personeli gibi bir görevden kendi bölümü sağlık teknikerliğine geçiş yapılabiliyor. Her şey nasip, orada rahat edecek belki.