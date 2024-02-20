KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


20 Şubat 2024 15:41
İlk ve Acil Yardım

Puanım:83 Branş:5900

Lakin bu sıralama ilk açıklandığından beri aynı.

2 ayrı alım oldu tam sayısını bilmiyorum bu alımda 1540 civarı.

Sizce tercih vermeli miyim ?

Tercih vereceklerin puanları kaçtır acaba att ve paramedikler toplanabiliriz.


ebubekirasb
Aday Memur
20 Şubat 2024 15:49
biraz zor gibi kardeşim. 3500'deyim, yinede sıkıntı diye düşünüyorum. sapma olsa bile 200 300 kişi olur.

darkkinght
Memur
20 Şubat 2024 15:56

sözleşmeli alım olduğu için branş sıralaması değilmiyor aynı kalıyor kadrolu gidenler olunca değişiy

Toplam 2 mesaj

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