3. tercih Balıkesir-Muğla

zaten izmir kardeşim 2.3. tercihlerde bile geliyor gelir inş ben aydınlıyım ondan o bölgelere dönüş istiyorum ama nasip tabikide

zaten izmir kardeşim 2.3. tercihlerde bile geliyor gelir inş ben aydınlıyım ondan o bölgelere dönüş istiyorum ama nasip tabikide

Alemdarali, 2 saat önce inşallah olma 1.tercihim şarka izmirden gelmedim ama 11 sene çalıştım