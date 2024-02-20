Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 15:49
3. tercih Balıkesir-Muğla

balıkesir ve muğla nın 3. tercihte gelme ihtimali var mı


Alemdarali
Genel Müdür
20 Şubat 2024 15:53
devrelerim daha önce çalıştığı ile vermeme durumu var mı duyan bilen izmir için soruyorum

kaptan34m
Daire Başkanı
20 Şubat 2024 16:01
kardeşim inş bende seneye tayinciyim doğudayım inş dönüş izmir istiyorum önce çalışmıştım büyük şehir de sıkıntı olmuyor tekrar dönüşte diye biliyorum
Alemdarali, 2 saat önce
devrelerim daha önce çalıştığı ile vermeme durumu var mı duyan bilen izmir için soruyorum

Alemdarali
Genel Müdür
20 Şubat 2024 16:03
inşallah olma 1.tercihim şarka izmirden gelmedim ama 11 sene çalıştım
kaptan34m, 2 saat önce
kardeşim inş bende seneye tayinciyim doğudayım inş dönüş izmir istiyorum önce çalışmıştım büyük şehir de sıkıntı olmuyor tekrar dönüşte diye biliyorum

kaptan34m
Daire Başkanı
20 Şubat 2024 16:04
zaten izmir kardeşim 2.3. tercihlerde bile geliyor gelir inş ben aydınlıyım ondan o bölgelere dönüş istiyorum ama nasip tabikide
Alemdarali, 2 saat önce
inşallah olma 1.tercihim şarka izmirden gelmedim ama 11 sene çalıştım

Alemdarali
Genel Müdür
20 Şubat 2024 16:09
Allah razı olsun devrem
kaptan34m, 2 saat önce
zaten izmir kardeşim 2.3. tercihlerde bile geliyor gelir inş ben aydınlıyım ondan o bölgelere dönüş istiyorum ama nasip tabikide

kaptan34m
Daire Başkanı
20 Şubat 2024 16:10
ne demek devrem inş bütün arkadaşlar istediği yere gider tayin için
Toplam 6 mesaj

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