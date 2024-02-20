KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Şubat 2024 16:44
8 bin kişilik alım

4001'den tek alım yok. Lisans bölümlerinin çoğunda zaten dogru dürüst atama yok. Umudumuz olan 4001'e de yer verilmemiş bu atamada


AnThea
Aday Memur
20 Şubat 2024 17:12

Ailede sayısal zekâyı pek sevmezler, sonra da satın alma yapacak saymanlık yapacak maaş yapacak adam bulamıyorlar. 40001'den alacaksın bütün büro personelini 90 puanla gelen mühendisler sayısalcılar saymanlığın satın almanın personel maaşının içinden geçerler.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
20 Şubat 2024 17:21

İibf mezunuyum satın almanın maaşın içinden geçtim özel sektörde

AnThea, 43 dk. önce

Ailede sayısal zekâyı pek sevmezler, sonra da satın alma yapacak saymanlık yapacak maaş yapacak adam bulamıyorlar. 40001'den alacaksın bütün büro personelini 90 puanla gelen mühendisler sayısalcılar saymanlığın satın almanın personel maaşının içinden geçerler.

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