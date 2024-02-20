KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Şubat 2024 16:44
Feragat dilekçesi vermek İstifa etmek yerine mi geçer?

Bu konu hakkında bilgisi olan var mı yerleştirildiğimiz bir kuruma herhangi bir belge teslimi yapmadan feragat dilekçesi verirsek istifa etmiş mi oluruz ? Aynı kuruma ilerde lisans eğitimi bitirince farklı bir pozisyon için başvurabilir miyiz yoksa öncesindeki feragat nedeniyle kabul olmaz mı?

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