Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Şubat 2024 16:53
Ücretsiz izin dönüşü kadroya geçememek

4b sözleşmeli personelim, geçen sene kadro geldiğinde doğum sebebiyle ücretsiz izindeydim. Müdürlüğüm hakkımın saklı kalacağını ve başlayıp yapınca dilekçe verip kadroya geçeceğimi söyledi. Ancak bunun 1 ay içinde gerçekleşmesi gerektiği bana söylenmedi. İşe başlama için gittiğimde kadro içinde müsait olduğunda gelir dilekçeni verirsin dediler. Bazı sebeplerden 3. Ayda dilekçemi verebildim bugün kadroyu alamayacağımı söylemek için aradılar. Bu konuda nasıl bir yol izleyebilirim

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