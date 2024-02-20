hagb esastan red geldi

benim için şok edici bı karar oldu çünkü ben şu icerikli paylasimlari eleştirmek için yorumluyordun Twitter'a bu paylaşımı atmak için fotoğrafi yüklemek gerekiyor biliyorsunuz. hayvana insana hiç bir seylere saygıları yok eseklere tecavüz ediyorlar cocukladi daga kaçırıyorlar diye bir paylaşım yapmıştım ve fotofraf yükledim bu konu hakkında essskle iliskiye giren PKK'lı vardi bı diğer fotoğrafta bölücü örgütün taciz ettigi çocuklar vardı.sonra hesabım kapandi ve 3 yıl sonra ifadem alındı ve ben mahkemeden hagb aldım 4 yıl sonra memuriyeti kazandım denetim süresinin bitmesine 8 ay var önce red yedim ydden red yedim şimdi sırf konu olan fotoyu pcme indirdiğim için esastan red yedim moralim çok bozuldu kimseye kanıtlayamiyorsun fotoğrafin altına yazdigim yorumlar gözükmüyor Twitter'da tartistigim kişinin TC askerinin çocuk öldürdugu ve Türkiye'ye hakaret ettiği yorumlar duruyor gmailde kalan bazi tweet'ler var amacimin iyi olduğu konusunda kesin deliller yorumlar var onları dosyaya ekledik ona rağmen red geldi şimdi denetim süresi bitince bölge idarenin hagb kararına red verme ihtimali var mı ? Ailem perişan oldu 19 yaşında avukatsiz gittigim mahkemede suçlu çıktım hagb memuriyete engel olmaz dediler inandım bide saf gibi nasıl kurtulurum bu durumdan

benim için şok edici bı karar oldu çünkü ben şu icerikli paylasimlari eleştirmek için yorumluyordun Twitter'a bu paylaşımı atmak için fotoğrafi yüklemek gerekiyor biliyorsunuz. hayvana insana hiç bir seylere saygıları yok eseklere tecavüz ediyorlar cocukladi daga kaçırıyorlar diye bir paylaşım yapmıştım ve fotofraf yükledim bu konu hakkında essskle iliskiye giren PKK'lı vardi bı diğer fotoğrafta bölücü örgütün taciz ettigi çocuklar vardı.sonra hesabım kapandi ve 3 yıl sonra ifadem alındı ve ben mahkemeden hagb aldım 4 yıl sonra memuriyeti kazandım denetim süresinin bitmesine 8 ay var önce red yedim ydden red yedim şimdi sırf konu olan fotoyu pcme indirdiğim için esastan red yedim moralim çok bozuldu kimseye kanıtlayamiyorsun fotoğrafin altına yazdigim yorumlar gözükmüyor Twitter'da tartistigim kişinin TC askerinin çocuk öldürdugu ve Türkiye'ye hakaret ettiği yorumlar duruyor gmailde kalan bazi tweet'ler var amacimin iyi olduğu konusunda kesin deliller yorumlar var onları dosyaya ekledik ona rağmen red geldi şimdi denetim süresi bitince bölge idarenin hagb kararına red verme ihtimali var mı ? Ailem perişan oldu 19 yaşında avukatsiz gittigim mahkemede suçlu çıktım hagb memuriyete engel olmaz dediler inandım bide saf gibi nasıl kurtulurum bu durumdan