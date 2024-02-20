Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2024 17:10
hagb esastan red geldi
benim için şok edici bı karar oldu çünkü ben şu icerikli paylasimlari eleştirmek için yorumluyordun Twitter'a bu paylaşımı atmak için fotoğrafi yüklemek gerekiyor biliyorsunuz. hayvana insana hiç bir seylere saygıları yok eseklere tecavüz ediyorlar cocukladi daga kaçırıyorlar diye bir paylaşım yapmıştım ve fotofraf yükledim bu konu hakkında essskle iliskiye giren PKK'lı vardi bı diğer fotoğrafta bölücü örgütün taciz ettigi çocuklar vardı.sonra hesabım kapandi ve 3 yıl sonra ifadem alındı ve ben mahkemeden hagb aldım 4 yıl sonra memuriyeti kazandım denetim süresinin bitmesine 8 ay var önce red yedim ydden red yedim şimdi sırf konu olan fotoyu pcme indirdiğim için esastan red yedim moralim çok bozuldu kimseye kanıtlayamiyorsun fotoğrafin altına yazdigim yorumlar gözükmüyor Twitter'da tartistigim kişinin TC askerinin çocuk öldürdugu ve Türkiye'ye hakaret ettiği yorumlar duruyor gmailde kalan bazi tweet'ler var amacimin iyi olduğu konusunda kesin deliller yorumlar var onları dosyaya ekledik ona rağmen red geldi şimdi denetim süresi bitince bölge idarenin hagb kararına red verme ihtimali var mı ? Ailem perişan oldu 19 yaşında avukatsiz gittigim mahkemede suçlu çıktım hagb memuriyete engel olmaz dediler inandım bide saf gibi nasıl kurtulurum bu durumdan

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Jandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmalarıTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıihraç olur mu?Yargıtay'da dosyası olanlarDanıştayBaşka ilçedeki memura uzaktan soruşturma ve disiplinKarakolda dolandırmadan solayı savcılığa suç duyursunda bulunmakPolislik mesleğinden çıkarıldım, başka bir sözleşmeli memuriyete başvurdum red yedimHukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlar

Sözlük

neden ben 1 mahsun j 1 eyvahlar olsun 1 boğazına dizilmek 1 İnsan yeri geldiğinde bilmiyorum diyebilmeli. 3 Tolgshow Çılgın Sezon 1 Sizin renginiz 5 Apple Vision Pro 1 Günün nasıldı? 1 alegori 2

Son Haberler

AK Parti'nin Ankara adayları listesi İl Seçim Kuruluna sunulduYerel seçim aday listelerinin sunulması için verilen süre dolduDolar 31 TL'ye gidiyorAltının kilogram fiyatı 2 milyon 98 bin liraya yükseldiDiyanet'ten Feyza Altun hakkında suç duyurusu

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?