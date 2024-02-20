Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 17:24
adıyaman , Malatya , Hatay, maraş, hangisine gitmeliyim
Malatya, adıyaman , Hatay, maraş, hangi ile 2 . şark olarak gitmem daha mantıklı trafik branşı

Bozkurtman
Memur
20 Şubat 2024 17:38
Hatayda emekliliğe hazırlık birikim yaparsnz. Diğer iller arasından gelişmişlik ve düzen olarak Maraşı öneririm
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