Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 17:24
Şark tercihlerim

Malatya, adıyaman , Hatay, maraş, hangi ile 2 . şark olarak gitmem daha mantıklı trafik branşı


Bozkurtman
Memur
20 Şubat 2024 17:38
Hatayda emekliliğe hazırlık birikim yaparsnz. Diğer iller arasından gelişmişlik ve düzen olarak Maraşı öneririm

Kemiksizet
Aday Memur
20 Şubat 2024 18:50
maraş hatay ve adıyaman'a göre deprem taşmalarını bir nebze olsun atlatmış ve genel olarak normale dönmüş gibi

klncemre
Aday Memur
20 Şubat 2024 21:01

ben malatyada yaşıyorum sakin şehir kira ortalama 7bin civarına bulabilirsiniz


Nalbant1
Memur
20 Şubat 2024 22:40
terör parası ne kadar bu illerin acaba

Redmi13
Aday Memur
21 Şubat 2024 00:01

1.Bitlis 2-Mardin 3-Ağrı 4-D Bakır 5-K.Maraş 6-Iğdır 7-Şırnak neresi gelebilir arkadaşlar

Toplam 5 mesaj

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