KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Şubat 2024 17:27
4/b'den 4/b'ye geçiş

15.04.2023 tarihinde istifa ettim. aile bakanlığı alımı için başvuru yapabiliyor muyum? İşe başlarsam çok yüksek ihtimalle 15.04.2024 tarihinden sonra sözleşme imzalanacak.

bu tarihten önce başvuru yapmamın herhangi bir sakıncası var mıdır malum 1 yıl bekleme süresi dolmamış oluyor başvuru sürecinde, evrak teslim ve güvenlik kontrolünde


ebubekirasb
Aday Memur
20 Şubat 2024 17:44
mevzuatta sözleşmeyle ilgili değil de başvuramaz deniyor. bir de sizin dilekçe verdiğiniz tarih değil, fesih onay tarihi önemli. Sözleşmeli personel esasları ve mevzuatı inceleyin
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