4/b'den 4/b'ye geçiş

mevzuatta sözleşmeyle ilgili değil de başvuramaz deniyor. bir de sizin dilekçe verdiğiniz tarih değil, fesih onay tarihi önemli. Sözleşmeli personel esasları ve mevzuatı inceleyin

mevzuatta sözleşmeyle ilgili değil de başvuramaz deniyor. bir de sizin dilekçe verdiğiniz tarih değil, fesih onay tarihi önemli. Sözleşmeli personel esasları ve mevzuatı inceleyin