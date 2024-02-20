Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 17:37
Kanser Hastası personelin sağlık diliminden atanması
Kanser tanısı konulan personel memleketi Büyükşehir olmasa dahi nüfusa kayıtlı olduğu yere nasıl atanabilir mi? Bilgisi olan cevap verebilir, yardımcı olabilir mi lütfen?

Birsüveyda
Memur
20 Şubat 2024 17:50

Benimkini yapmamışlardı mazeretimi de kabul etmemişlerdi . Hatta öyle ki tayinimin çıktığı ilçeden il merkezine bile güç bela aldırdım. Yönetmelikte atama ve mazeret olarak öncelikli grup ama bu öncelik lojman ve çalışılan birim dışında bir kolaylık sağlamadı bana. Sen yine heyet raporun alıp mazeretini sun kabul olur belki . Acil şifalar diliyorum


Cinemaxi
Aday Memur
20 Şubat 2024 17:51
teşekkür ederim sizede çok geçmiş olsun
Birsüveyda, 6 dk. önce

Benimkini yapmamışlardı mazeretimi de kabul etmemişlerdi . Hatta öyle ki tayinimin çıktığı ilçeden il merkezine bile güç bela aldırdım. Yönetmelikte atama ve mazeret olarak öncelikli grup ama bu öncelik lojman ve çalışılan birim dışında bir kolaylık sağlamadı bana. Sen yine heyet raporun alıp mazeretini sun kabul olur belki . Acil şifalar diliyorum

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