Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Şubat 2024 17:40
Okullarınizda ilk SMS sistemini kullanan var mi

Okulumuzda e okul ile engre olan ilksms paketi alacağız güvenilir mi


asiia
Şef
20 Şubat 2024 17:43
Ben yıllardır kullanıyorum. Gayet kullanışlı ve güzel.

hkeles
Şef
20 Şubat 2024 17:44
Bizde kullanıyoruz prb.yok.
Toplam 2 mesaj

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