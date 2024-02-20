Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 17:52
İstanbul için atama duyumu

arkadaşlar istanbul için daha önce istanbulda çalışmış tecrübeli personelin ataması yapılacak kadro çok yeni işleyişte sıkıntı var diye duyumlar var bende 10 sene çalıştım şarktan dönecem bana saçma geldi ama sizce nasıl olur


Polis abi
Memur
20 Şubat 2024 18:37

Öyle bişey sanmam kadroyu yenileceklerdir sarkan dönen 3 kişiden 2 si İstanbul a gider işte


xyztm
Aday Memur
20 Şubat 2024 18:50
kadroyu yeniliceklerse o zaman mantiken eski calismis adami da vermemesi lazim
Polis abi, 6 saat önce

Öyle bişey sanmam kadroyu yenileceklerdir sarkan dönen 3 kişiden 2 si İstanbul a gider işte


Rıfkıpolis
Aday Memur
20 Şubat 2024 18:54

İstanbulda çalışıyorum inanılmaz bir şef eksikliği iş bilen adam eksikliği var ekip sayıları arttı ama şef yok eski memurların yerine ipka verdiler bile şimdiden şarktan da çok kişi istanbula verilecekmiş bize de söylenen bu personel şubede arkadaş var o dedi istanbula gelecek olanlara şimdiden geçmiş olsun.


mrtckr19
Memur
20 Şubat 2024 19:00
Daha önce İstanbul'un rezilliğini çekmiş personelin suçu ne? Gönüllü veya hiç çalışmamış olan gelsin. Yazık günah öyle bir şey yapılırsa.

xyztm
Aday Memur
20 Şubat 2024 19:12
daha once istanbulda gorev yaptim 1.bölge hizmetini kucuk bir ilde yapip sarka giden sonrasinda yine kucuk bir sehre vermesinler o zaman bir dunya sicilli adam var şarkta bu sekilde olan

baris37215
Aday Memur
20 Şubat 2024 21:37
daha önce istanbulda çalışanı gözetcekler mi acaba 10 sene çalıştım süresini tamamladım
Rıfkıpolis, 6 saat önce

İstanbulda çalışıyorum inanılmaz bir şef eksikliği iş bilen adam eksikliği var ekip sayıları arttı ama şef yok eski memurların yerine ipka verdiler bile şimdiden şarktan da çok kişi istanbula verilecekmiş bize de söylenen bu personel şubede arkadaş var o dedi istanbula gelecek olanlara şimdiden geçmiş olsun.


emrepolisist
Aday Memur
20 Şubat 2024 22:15
arkadaşlar böyle balon haberlere inanmayın tecrübeli adam alacak olsalar şubelerin hepsini okuldan çıkmış sıfır kilometre adamla doldurmazlar İstanbul'un her zaman kadrosu gençtir personel daire hariç kimse bilmez

baris37215
Aday Memur
20 Şubat 2024 22:24
aynen duyumları yazdım bende bakalım nasıl olacak bu sene tayinler
emrepolisist, 3 saat önce
arkadaşlar böyle balon haberlere inanmayın tecrübeli adam alacak olsalar şubelerin hepsini okuldan çıkmış sıfır kilometre adamla doldurmazlar İstanbul'un her zaman kadrosu gençtir personel daire hariç kimse bilmez

uluslararası2
Şef
20 Şubat 2024 22:57

8 yıldır istnanbuldayım süremi doldurdum bu sene . Yerime ipka mi verecekler yani. Eski memur diye ioka verecekler ee doğuya yeni memur mu gidecek

Rıfkıpolis, 6 saat önce

İstanbulda çalışıyorum inanılmaz bir şef eksikliği iş bilen adam eksikliği var ekip sayıları arttı ama şef yok eski memurların yerine ipka verdiler bile şimdiden şarktan da çok kişi istanbula verilecekmiş bize de söylenen bu personel şubede arkadaş var o dedi istanbula gelecek olanlara şimdiden geçmiş olsun.


uluslararası2
Şef
20 Şubat 2024 23:01

Diğer illere göre İstanbul her zaman daha fazla yeni personel alır bu çok normal ve olağandır. Bu sene özellikle ekiplerde inanılmaz fazla sayıda personel var.


Rıfkıpolis
Aday Memur
21 Şubat 2024 00:15

Devrem iyi güzel diyorsun da ev arkadaşım Beyoğlu ekiplerde çalışıyor 17 sabit ekip var konsolosluk kilise görevi falan dört ekip ring halinde tüm beyopluna bakıyor ekip sayısının artması işe yaramıyor ki halen açık var o ne olacak peki

uluslararası2, 2 saat önce

Diğer illere göre İstanbul her zaman daha fazla yeni personel alır bu çok normal ve olağandır. Bu sene özellikle ekiplerde inanılmaz fazla sayıda personel var.


uluslararası2
Şef
21 Şubat 2024 00:30

İstanbul açığı bitmez ki her sene personel hep azdır hiçbir zaman fazla personel olmadı. Bu yüzden tercihlerde tek torbada İstanbul var. Bu sene doğudan batıya dönecek olan ve eşi de çalışanlara Allah yardım etsin büyük ihtimal İstanbul gelecektir

Rıfkıpolis, 35 dk. önce

Devrem iyi güzel diyorsun da ev arkadaşım Beyoğlu ekiplerde çalışıyor 17 sabit ekip var konsolosluk kilise görevi falan dört ekip ring halinde tüm beyopluna bakıyor ekip sayısının artması işe yaramıyor ki halen açık var o ne olacak peki


uluslararası2
Şef
21 Şubat 2024 00:32

İstanbulda 4 5 yıllık olan arkadaşlar bence hiç şarka gitme hayali kurmasın çok zor. 8 yıl ve üzeri olanların ihtimali çok daha güçlüdür


baris37215
Aday Memur
21 Şubat 2024 00:41
peki ben 10 sene çalıştım eşimde 5 sene çalıştı istanbulda şarktan dönecez bize gelme ihtimali varmı yoksa önceden süreyi tamamlayanlara gelmez mi
uluslararası2, 20 dk. önce

İstanbul açığı bitmez ki her sene personel hep azdır hiçbir zaman fazla personel olmadı. Bu yüzden tercihlerde tek torbada İstanbul var. Bu sene doğudan batıya dönecek olan ve eşi de çalışanlara Allah yardım etsin büyük ihtimal İstanbul gelecektir

Toplam 14 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMart ayında ekstra zamİdare mahkemesi iade kararı2. şark muafiyetiTaltif herkese verilecekmiş2. şark süreleriİzmir'i neden önermiyorlar?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıEgm Fetö idari soruşturma

Sözlük

bahar 2 Çocuğa imdat ismi neden konulur 7 Sizin renginiz 5 söylem 1 Kızıl goncalar 1 Günün nasıldı? 1 Çayın yanında yemekten hoşlandıklarınız? 2 suistimal etmek 2 beyaz adam 4 Sürekli gelen misafir adetinin sadece bizim kültürümüzde olması 8

Son Haberler

Aynı maaşı alan memur ve işçinin prime esas kazancı neden farklıdır?21 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıKaldırımda yürüyenlere çarpan sürücü tutuklandıAşırı hız nedeniyle yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 kişi öldüİsrail özel kuvvetleri, Cenin Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürdü

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?