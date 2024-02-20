İstanbul için atama duyumu

Daha önce İstanbul'un rezilliğini çekmiş personelin suçu ne? Gönüllü veya hiç çalışmamış olan gelsin. Yazık günah öyle bir şey yapılırsa.

Daha önce İstanbul'un rezilliğini çekmiş personelin suçu ne? Gönüllü veya hiç çalışmamış olan gelsin. Yazık günah öyle bir şey yapılırsa.