İstanbul için duyum

arkadaşlar istanbul için daha önce istanbulda çalışmış tecrübeli personelin ataması yapılacak kadro çok yeni işleyişte sıkıntı var diye duyumlar var bende 10 sene çalıştım şarktan dönecem bana saçma geldi ama sizce nasıl olur

arkadaşlar istanbul için daha önce istanbulda çalışmış tecrübeli personelin ataması yapılacak kadro çok yeni işleyişte sıkıntı var diye duyumlar var bende 10 sene çalıştım şarktan dönecem bana saçma geldi ama sizce nasıl olur