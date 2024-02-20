Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 17:52
İstanbul için duyum
arkadaşlar istanbul için daha önce istanbulda çalışmış tecrübeli personelin ataması yapılacak kadro çok yeni işleyişte sıkıntı var diye duyumlar var bende 10 sene çalıştım şarktan dönecem bana saçma geldi ama sizce nasıl olur

Polis abi
Memur
20 Şubat 2024 18:37

Öyle bişey sanmam kadroyu yenileceklerdir sarkan dönen 3 kişiden 2 si İstanbul a gider işte


xyztm
Aday Memur
20 Şubat 2024 18:50
kadroyu yeniliceklerse o zaman mantiken eski calismis adami da vermemesi lazim
Polis abi, 2 saat önce

Öyle bişey sanmam kadroyu yenileceklerdir sarkan dönen 3 kişiden 2 si İstanbul a gider işte


Rıfkıpolis
Aday Memur
20 Şubat 2024 18:54

İstanbulda çalışıyorum inanılmaz bir şef eksikliği iş bilen adam eksikliği var ekip sayıları arttı ama şef yok eski memurların yerine ipka verdiler bile şimdiden şarktan da çok kişi istanbula verilecekmiş bize de söylenen bu personel şubede arkadaş var o dedi istanbula gelecek olanlara şimdiden geçmiş olsun.


mrtckr19
Memur
20 Şubat 2024 19:00
Daha önce İstanbul'un rezilliğini çekmiş personelin suçu ne? Gönüllü veya hiç çalışmamış olan gelsin. Yazık günah öyle bir şey yapılırsa.

xyztm
Aday Memur
20 Şubat 2024 19:12
daha once istanbulda gorev yaptim 1.bölge hizmetini kucuk bir ilde yapip sarka giden sonrasinda yine kucuk bir sehre vermesinler o zaman bir dunya sicilli adam var şarkta bu sekilde olan
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