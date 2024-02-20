Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2024 18:02
4/B Sözleşmeli Personel Olarak Atanan Adayın Feragat Süreci Nasıl İşler?

4/B sözleşmeli bir pozisyon için mülakat sonrası ataması yapılan aday evrak teslim etmeden feragat dilekçesi gönderirse 1 yıl bekleme cezasına tabi olur mu?

-Mülakat sonrası süreç nasıl işliyor?

-Yerleştirme ve atamanın farkı nedir? Önce yerleştirme ve sonra belge teslimiyle birlikte atama mı gerçekleşiyor?

-Tebligat evrak teslimiyle birlikte atamadan sonra mı geliyor?

-Feragat dilekçesi yerleştirme sonuçlarından sonra mı atamadan sonra mı ilgili kuruma verilmeli?

-Feragat eden aday 1 yıl bekleme cezasına tabi olur mu?

Bu süreçlerden geçen biri cevaplayabilirse çok sevinirim. Bununla ilgili başka konularda cevaplar var fakat istediğim kadar açıklayıcı değiller ve 1 yıllık bekleme cezasına tabi olmayacağımdan emin olmak istiyorum.

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