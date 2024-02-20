Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Şubat 2024 18:58
ÖSYM sınav ücretlerine zam geldi mi
bilgisi olan yazabilirmi 2023 ücretleri mi ödeniyor hala yoksa zam yapıldı mı.idarecilik sınav görevlerine gidene ne kadar yattı.

Emir ka
Şube Müdürü
20 Şubat 2024 18:59
sınav görev ücretleri
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