Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 19:11
Isparta hakkında bilgi

Arkadaşlar 1. sıraya Isparta düşünüyorum. Isparta torpil yerimidir. Sekme ihtimali nedir. kıymetli arkadaşlarım ayrıca kimseden tahmin istemiyorum. Az çok benimde bi fikrim var. Sadece bu atamalarda bilgi birikimi olan, önceki yıllardaki istatistiklerden bilgisi olan arkadaşlarımız yardımcı olursa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMart ayında ekstra zamİdare mahkemesi iade kararı2. şark muafiyetiTaltif herkese verilecekmiş2. şark süreleriİzmir'i neden önermiyorlar?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıEgm Fetö idari soruşturma

Sözlük

şinanari 2 alegori 2 Apple Vision Pro 1 arkeoloji 1 İnsan ne için yaşar 2 watsap'ın var mı?sorusu 1 mars 1 cemre 2 Descartes 5 dünya ahiret acımsın 1

Son Haberler

Aynı maaşı alan memur ve işçinin prime esas kazancı neden farklıdır?21 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıKaldırımda yürüyenlere çarpan sürücü tutuklandıAşırı hız nedeniyle yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 kişi öldüİsrail özel kuvvetleri, Cenin Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürdü

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?