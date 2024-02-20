Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 19:11
Isparta
Arkadaşlar 1. sıraya Isparta düşünüyorum. Isparta torpil yerimidir. Sekme ihtimali nedir. kıymetli arkadaşlarım ayrıca kimseden tahmin istemiyorum. Az çok benimde bi fikrim var. Sadece bu atamalarda bilgi birikimi olan, önceki yıllardaki istatistiklerden bilgisi olan arkadaşlarımız yardımcı olursa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıMart ayında ekstra zamEgm Fetö idari soruşturma2. şark muafiyetiİcralık polisler tek başlıkPolis alımında torpil dönüyor mu?2. şark süreleriTaltif herkese verilecekmiş

Sözlük

İnsan yeri geldiğinde bilmiyorum diyebilmeli. 1 bile isteye radara yakalanmak 2 nilüfer 2 mars 1 neden ben 1 timur 1 eyvahlar olsun 1 Tolgshow Çılgın Sezon 1 Bid'at 3 alegori 2

Son Haberler

AnadoluJet'ten avantajlı bilet kampanyası8. Yargı Paketi, TBMM Adalet KomisyonundaAşırı hız nedeniyle yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 kişi öldüSakarya'da komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandıHopa'da CHP'nin liste tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?