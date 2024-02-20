Arkadaşlar 1. sıraya Isparta düşünüyorum. Isparta torpil yerimidir. Sekme ihtimali nedir. kıymetli arkadaşlarım ayrıca kimseden tahmin istemiyorum. Az çok benimde bi fikrim var. Sadece bu atamalarda bilgi birikimi olan, önceki yıllardaki istatistiklerden bilgisi olan arkadaşlarımız yardımcı olursa sevinirim.

Arkadaşlar 1. sıraya Isparta düşünüyorum. Isparta torpil yerimidir. Sekme ihtimali nedir. kıymetli arkadaşlarım ayrıca kimseden tahmin istemiyorum. Az çok benimde bi fikrim var. Sadece bu atamalarda bilgi birikimi olan, önceki yıllardaki istatistiklerden bilgisi olan arkadaşlarımız yardımcı olursa sevinirim.