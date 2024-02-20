Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


20 Şubat 2024 19:18
Türkşeker Becayiş
ağrı şeker fabrikasında ambar memuruyum kastamonu eskişehir uşak veya burdurdan geçmek isteyen var mı

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