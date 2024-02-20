Trafik branşı ve Polis Merkezi hakkında bilgi

ile göre ilçeye göre değişir aslında.... trafiğe girip branj alınca çıkması zor olur bölge trafik herşeyden uzak sakindir gelen giden olmaz... yoğun ilçe ve illerde trafik çekilmez.... pm de genel hizmet başka yere geçebilirsin adli olayla işin olur adliye tutanak fezleke ile uğraşırsın... bunun cevabı yere göre ilçenin ilin yoğunluğuna göre değişiyor küçük yerlerde trafik büyük yerlerde PM derim büyük yerde bölge trafik derim

ile göre ilçeye göre değişir aslında.... trafiğe girip branj alınca çıkması zor olur bölge trafik herşeyden uzak sakindir gelen giden olmaz... yoğun ilçe ve illerde trafik çekilmez.... pm de genel hizmet başka yere geçebilirsin adli olayla işin olur adliye tutanak fezleke ile uğraşırsın... bunun cevabı yere göre ilçenin ilin yoğunluğuna göre değişiyor küçük yerlerde trafik büyük yerlerde PM derim büyük yerde bölge trafik derim