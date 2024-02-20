Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 20:01
Trafik branşı ve Polis Merkezi hakkında bilgi

S.a trafik te çalışıp daha sonra polis merkezine verilen yada pma da çalışıp trafiğe verilen meslektaşlarından artı ve eksi yönlerinden bilgi alabilir miyim


Rıfkıpolis
Aday Memur
20 Şubat 2024 20:37

İkisinde de çalıştım trafik iyidir ama karakollarda olan ortam trafikte yok asla ama asla çalışmayacağım tek yer trafik


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
20 Şubat 2024 20:52
ile göre ilçeye göre değişir aslında.... trafiğe girip branj alınca çıkması zor olur bölge trafik herşeyden uzak sakindir gelen giden olmaz... yoğun ilçe ve illerde trafik çekilmez.... pm de genel hizmet başka yere geçebilirsin adli olayla işin olur adliye tutanak fezleke ile uğraşırsın... bunun cevabı yere göre ilçenin ilin yoğunluğuna göre değişiyor küçük yerlerde trafik büyük yerlerde PM derim büyük yerde bölge trafik derim

ABlood
Aday Memur
20 Şubat 2024 21:04

Neden asla peki devrem özel bir sebep mi genel bir durum mu

Rıfkıpolis, 4 saat önce

İkisinde de çalıştım trafik iyidir ama karakollarda olan ortam trafikte yok asla ama asla çalışmayacağım tek yer trafik


Patron006
Aday Memur
20 Şubat 2024 22:13
ikisinde de çalıştım, trafik karakoldan kat kat iyidir. trafikte 2 tane kanun yönetmelik bil yeter, karakol öyle değil işlerin hep adli işler. haa trafik mi asayiş şube mi asayiş derim

Rıfkıpolis
Aday Memur
20 Şubat 2024 23:26

Paranın döndüğü yer uygulama yerlerinin bölgelerin bile parayla satıldığı meslektaş bilincinin olmadığı birlik beraberliğinin olmadığı bi yer daha ne olsun devrem

ABlood, 4 saat önce

Neden asla peki devrem özel bir sebep mi genel bir durum mu

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