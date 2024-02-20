Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 20:01
Trafik mi Polis merkezi mi

S.a trafik te çalışıp daha sonra polis merkezine verilen yada pma da çalışıp trafiğe verilen meslektaşlarından artı ve eksi yönlerinden bilgi alabilir miyim

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıMart ayında ekstra zamEgm Fetö idari soruşturma2. şark muafiyetiİcralık polisler tek başlıkPolis alımında torpil dönüyor mu?2. şark süreleriTaltif herkese verilecekmiş

Sözlük

Apple Vision Pro 1 neden ben 1 Muhtar Adayları 1 şinanari 2 muhterem 2 Descartes 4 Günün nasıldı? 1 yoğunlaştırılmış çalışma haftası 1 Bid'at 3 söylem 1

Son Haberler

AnadoluJet'ten avantajlı bilet kampanyası8. Yargı Paketi, TBMM Adalet KomisyonundaAşırı hız nedeniyle yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 kişi öldüSakarya'da komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandıHopa'da CHP'nin liste tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?