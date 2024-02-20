Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Şubat 2024 20:24
Raporluyken seminer tanımlanmış

Arkadaşlar ben doğum iznindeyim ve 2 günlük yüz yüze seminer tanımlanmış. Gitmek zorunda mıyım nereyi aramam lazım iptal etmek için


difficulties
Daire Başkanı
20 Şubat 2024 20:33

Gitmek zorunda değilsiniz. Çünkü gidemezsiniz. Raporluyken çalışabilmeniz için çalışabilir raporu almanız gerekir :)

Bir yeri aramanıza gerek yok. Bir yerde farkederler. Aaa izindeymiş derler. Sessizce hallolur.


mazıke
Şef
20 Şubat 2024 22:16
hocam usulen de olsa idare nizi bilgilendirin
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