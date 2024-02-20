Trafik cezası

iptal olmaz boşu boşuna birde itiraz parası vermiş olursun devrem sonuç olarak bir kmden başlamak zorunda bu sınır bunun önğne geçemezsin mahkemeye de para ödemiş olma

iptal olmaz boşu boşuna birde itiraz parası vermiş olursun devrem sonuç olarak bir kmden başlamak zorunda bu sınır bunun önğne geçemezsin mahkemeye de para ödemiş olma