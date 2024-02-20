Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 20:27
Trafik cezası

Arkadaşlar merhaba 110km/s bölünmüş yolda sınır 121 iken radardan 122 ile ceza yedim internette bu tarz cezaların iptali olabileceği yazıyor fakat iptal dilekçe örneği bulmadım bu konuda yardımcı olacak arkadaşlar varmıdır.


rarelly
20 Şubat 2024 21:42

Var örnekler yazabilirsiniz


rarelly
20 Şubat 2024 22:18

Özelden


garibanadamm
Aday Memur
20 Şubat 2024 22:27
iptal olmaz boşu boşuna birde itiraz parası vermiş olursun devrem sonuç olarak bir kmden başlamak zorunda bu sınır bunun önğne geçemezsin mahkemeye de para ödemiş olma
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