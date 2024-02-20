Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Şubat 2024 20:48
Daha once Kadrolu memur olup istifa ettikten sonra yeni kurumda adaylik hk

Herhangi bir kurumda memur olarak adaylığı başarıyla bitirip asaleti alanlar istifa edip yenuden KPSS ile atandığında tekrar aday memur mu olur yoksa asaleti tasdik edilmiş şekilde işe mi başlar? Hiçbiryerde olmayan bu bilgiyi aydınlatabilir misiniz?


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
20 Şubat 2024 20:53
Öncelikle kadroludan kadroluya geçişlerde istifa sonrası 6 ay bekleme süresi vardır. Bu bekleme süresini yerine getirip tekrar kadrolu atandığınızda önceden asil memur olmanızın hiçbir hükmü yoktur.tekrar aday memur olarak başlarsınız şayet 2.kere kadrolu atandıysanız.ancak önceki çalışma sürenizi kadrolu atandığınız için saydırıp işe girer girmez 20 gün izin hakkınız olur.
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