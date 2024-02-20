Daha once Kadrolu memur olup istifa ettikten sonra yeni kurumda adaylik hk

Öncelikle kadroludan kadroluya geçişlerde istifa sonrası 6 ay bekleme süresi vardır. Bu bekleme süresini yerine getirip tekrar kadrolu atandığınızda önceden asil memur olmanızın hiçbir hükmü yoktur.tekrar aday memur olarak başlarsınız şayet 2.kere kadrolu atandıysanız.ancak önceki çalışma sürenizi kadrolu atandığınız için saydırıp işe girer girmez 20 gün izin hakkınız olur.

Öncelikle kadroludan kadroluya geçişlerde istifa sonrası 6 ay bekleme süresi vardır. Bu bekleme süresini yerine getirip tekrar kadrolu atandığınızda önceden asil memur olmanızın hiçbir hükmü yoktur.tekrar aday memur olarak başlarsınız şayet 2.kere kadrolu atandıysanız.ancak önceki çalışma sürenizi kadrolu atandığınız için saydırıp işe girer girmez 20 gün izin hakkınız olur.