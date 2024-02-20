Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


20 Şubat 2024 21:04
Diplomaa

Tarım orman bakanlığı alımında şöyle bır açıklama var istenen belgelerde : Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

Ben diplomamı almadım hiç ve üniversitem çok uzak. E devlette barkodlu belgeyi kabul ederler mi, atandığım yer kabul edilir dedi ama emin olamadım çok bilgi sahibi gibi değildi konuştuğum kişi


Hulyaaa1634
Aday Memur
20 Şubat 2024 21:25

Bilgi sahibi olan yok mu ?

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