Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Şubat 2024 21:06
bakanlıkta sekreterlik avantaj,dezavantaj
iyi akşamlar , bakanlıkta daire başkanının sekreteri olmak zor mu ? tecrübesi olan var mı ? avantajı dezavantajını yazar mısınz?

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