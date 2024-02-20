KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Şubat 2024 21:20
tsk dış kaynak astsubay alt degeri

arkadaşlar tüm tetkikleri geçtim ama alt degerim 90 cıktı doktor m 45 a11 tanısı yazdı ama geçersin büyük ihtimal dedi yönetmeligede baktım iki katına kadar sorun teşkil etmez yazıyor gibi gördüm acaba nasıl olcak kalırmıyım yoksa geçermiyim kurulda

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