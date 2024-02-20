Arkadaşlar kredi skorum çok kötü icra, takip olmamasına rağmen. Çok kredim var ama acil Bi 50 bin çekmem gerek. Bankalardan alamıyorum. İlksan da yok. Var mı alternatif fikri olan. Cevap verenlere teşekkür ederim

Arkadaşlar kredi skorum çok kötü icra, takip olmamasına rağmen. Çok kredim var ama acil Bi 50 bin çekmem gerek. Bankalardan alamıyorum. İlksan da yok. Var mı alternatif fikri olan. Cevap verenlere teşekkür ederim