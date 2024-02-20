KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Şubat 2024 22:13
DHMİ 2023/2 işe başlama tarihi.

Arkadaşlar 7 Şubat'ta evrak teslimi kapandı tahmini ne zaman işe başlatırlar Ağrı/Makine Teknisyeni.


TAKKAR23
Aday Memur
20 Şubat 2024 22:42

15-20 güne çağırırlar inşallah hocam

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