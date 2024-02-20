Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 22:36
Batman gelme durumu nedir?

Arkadaşlar Diyarbakır ilinde görev yapmaktayım. 2.bolgeden 2.bolgeye tercihte bulunacam ilk sıraya batman ilini yazmayı düşünüyorum sizce gelme durumu nedir?

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